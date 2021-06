Halbzeit für Fürstenfelder Schnellstraße

2023 soll der erste Teil der Schnellstraße bereits für den Verkehr freigegeben werden. Der Knoten Riegersdorf als künftige Anbindung an die Südautobahn (A2) in der Oststeiermark sei nahezu befahrbar, die Klappbrücken über Lahnbach und Lafnitz sollen ebenfalls in wenigen Monaten fertig sein. Die komplette Trasse soll 2024 eröffnen.

Asfinag-Vorstand Hufnagl sieht die S7 als Vorzeigeprojekt in Sachen Nachhaltigkeit. „Als Ausgleichsmaßnahme wurden unter anderem Wälder mit einheimischen robusten Bäumen aufgeforstet, eigene Wiesen für bedrohte Tierarten angekauft, bepflanzt und für die Zukunft gesichert und Brutstätten für seltene Vogelarten sowie Gewässer für Amphibien angelegt.“