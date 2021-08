Grünes Gas statt Baustoffwerk in Oberwart

Fünf Millionen Euro

Fünf Millionen Euro hat die Firma bereits in die Modernisierung des Biomasseheizkraftwerks investiert. Zehn Mitarbeiter sind derzeit dort beschäftigt. „Dieses hochwertige Greengas soll in Oberwart in Zukunft als klimaneutrale Alternative zu fossilem Erdgas in das öffentliche Gasnetz eingespeist werden“, sagt Reil. Bis zu 2.500 Haushalte könnten in Oberwart versorgt werden.

In Kooperation mit der TU Wien soll die Anlage noch für die „Methanisierung“ ausgebaut werden. Der nächste Schritt sei das Genehmigungsverfahren für den Normalbetrieb der Anlage. Dazu sollen laut Bio-Brennstoff GmbH noch einmal acht Millionen Euro investiert und fünf weitere Jobs geschaffen werden. „Greengas“ sei Teil der Energiewende und könnte eine Schlüsselposition auf dem Weg zur Klimaneutralität einnehmen, ist sich Reil sicher.