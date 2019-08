Biomassekraftwerk startet 2020 Versuchsbetrieb

Der Aufschrei war groß, als bekannt wurde, dass die Energie Burgenland ihr Biomasseheizkraftwerk verkauft hat und die neuen Betreiber eine „ Müllverbrennungsanlage errichten wollen“, wie die Oberwarter SPÖ damals gegen das Projekt wetterte.

Auch der damalige Landesrat Hans Peter Doskozil ( SPÖ) war zur Infoveranstaltung im Gasthaus Drobits erschienen, und forderte mehr Transparenz. Gleich drei Umweltanwälte – der amtierende Michael Graf und die ehemaligen, Hermann Frühstück aus dem Burgenland und Johann Wimmer aus Oberösterreich – sind in das Projekt eingebunden, ebenso wie das Umweltbundesamt.

Die Bio Brennstoff GmbH will im Biomassekraftwerk nicht mehr Hackschnitzel, sondern Reststoffe aus der Altpapieraufbereitung verfeuern. So entstehe ein hochwertiges Produktgas, um in weiterer Folge ein Bindemittel für die Bauindustrie herzustellen.