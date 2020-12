Großwarasdorf: Pkw kollidierte mit Lkw der Straßenverwaltung

Die Feuerwehren Großwarasdorf, Oberpullendorf und Stoob waren mit insgesamt acht Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften vor Ort. Für die Dauer der Fahrzeugbergung war eine Totalsperre der L229 notwendig, die um 22.15 Uhr aufgehoben wurde.

68-Jährige verletzt

Am Donnerstagnachmittag war es auch auf der L321 in Neufeld an der Leitha (Bezirk Eisenstadt) zu einem Unfall gekommen. Eine 68-jährige Fahrzeuglenkerin, die mit ihrer 59-jährigen Beifahrerin Richtung Landeggerstraße unterwegs war, stieß mit dem Pkw einer 43-Jährigen zusammen, die gerade vom Parkplatz auf die L321 links abbiegen wollte.

Die 68-Jährige wurde mit dem Samariterbund in das Krankenhaus Eisenstadt gebracht. Die beiden anderen Unfallbeteiligten blieben laut Polizei unverletzt.