Illegale Migration und Schlepperkriminalität standen am 8. Juni im Fokus der Polizei. Bei einer grenzüberschreitenden Schwerpunktaktion mit ungarischen Kollegen, führten Beamte in den Bezirken Oberwart und Oberpullendorf, sowie in den angrenzenden Komitaten verstärkt Kontrollen durch. Neben den Beamten war ein Polizeihubschrauber und Drohnen der Polizei im Einsatz.

Auch die Soldaten des Bundesheeres waren im Rahmen des Assistenzeinsatzes bei der Aktion dabei. "Es konnten 25 illegale Migranten angehalten werden", erklärt Polizeisprecher Helmut Marban. Auf ungarischer Seite wurden mehrere Personen mit Verdacht auf Schlepperei angehalten. "Hier wird noch ermittelt", sagt Marban. Die eng koordinierte Schwerpunktaktion soll der Anfang für weitere ähnliche Aktionen in Zukunft sein, heißt es.