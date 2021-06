Die besten Tipps: Eintauchen in das Seenparadies im Burgenland

Idyllisch, von Wald umgeben, lockt der Badesee in Kobersdorf mitten im Naturpark Landseer Berge seine Gäste. Es gibt einen Nichtschwimmerbereich und einen Beach-Volleyballplatz. Für Labung ist gesorgt.

Im Bezirk Mattersburg sorgen im Naturbadeteich Rohrbach Sumpf- und Wasserpflanzen für die Wasserreinigung. Es gibt Angebote für Bewegungshungrige. Ebenfalls viel zu bieten hat der Badesee in Neudörfl.

Großer Beliebtheit erfreut sich seit Jahrzehnten der Stausee Forchtenstein. Am Campingplatz am Waldrand suchen auch Städter Erholung und Ruhe. Demnächst soll auch der Ticketverkauf für den Eintritt zum Römersee in der Gemeinde Bad Sauerbrunn starten. Am Nordostrand des Rosaliengebirges gelegen, bietet der See auf 44.000 Quadratmetern Erholung samt Sport- und Freizeitmöglichkeiten und einem Mobilheimplatz.

Ab in den SüdenIdylle pur erleben die Badegäste am Stausee in Rechnitz, dem vermutlich kühlsten See des Burgenlandes mit einer Länge von 300 Metern. Gespeist wird er von den Quellen des Geschriebensteins, in unmittelbarer Nähe befindet sich ein barrierefreier Aussichtsturm.

Auf der anderen Seite des Bezirks Oberwart befindet sich der Naturbadesee Neustift an der Lafnitz, der jährlich entleert und frisch befüllt wird. Auf eine gute Wasserqualität wird auch im Naturbadesee Burg geachtet, Jet-Ski-Fahrer drehen dort vor Saisonstart ihre Runden, um das Wasser mit Sauerstoff anzureichern.

Nicht weit davon entfernt, liegt der Naturbadesee Rauchwart im Stremtal (Bezirk Güssing), das Motto lautet „Unterwegs zu neuen Ufern“ – Campingplatz inklusive. Relativ jung ist die Natur- und Wassererlebniswelt Südburgenland in Moschendorf, ein künstlich angelegtes Gewässer im Pinkatal.

Und natürlich gibt es auch ganz im Süden im Bezirk Jennersdorf ein Angebot für die Wasserratten. Der Naturbadesee Königsdorf besticht mit einer tollen Infrastruktur wie Abenteuerspielplatz und Wasserspielgeräten sowie zwei Beachvolleyball-Plätzen.