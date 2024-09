Grenzstreit kostet Schattendorf schon weit über 100.000 Euro

Nirgendwo sonst zeigt sich das zwiespältige Verhältnis zu unseren engsten Nachbarn so deutlich wie in Schattendorf .

Nur mehr per Ausnahmebewilligung sollte eine eigens an der Grenze eingerichtete Fußgängerzone passiert werden können (der KURIER hat berichtet).

Weil neben Bewohnern der zwei Kilometer entfernten ungarischen Gemeinde Agfalva (Agendorf) immer mehr Pendler aus dem Großraum Sopron den kleinen Grenzübergang genutzt hätten, um schneller zu ihren Arbeitsplätzen im Burgenland, aber auch in NÖ und Wien, zu kommen, zog die burgenländische Grenzgemeinde im Vorjahr die Notbremse.

Auf der Straße ist die Kommune bisher aber machtlos. Die im Vorjahr um rund 100.000 Euro errichteten Zufahrtsbeschränkungen an der Grenze wurden mehrmals durch Vandalenakte beschädigt, zwei dieser Angriffe waren heftig.

Die erste Reparatur an den versenkbaren Pollern kostete Schattendorf 11.000 Euro. Im heurigen März rückten die Grenzstürmer gar mit einem Bohrer an. Wie tief die Gemeinde dieses Mal in die Tasche greifen muss, sei "noch nicht definierbar, weil der verursachte Schaden unter der Asphaltdecke liegt und daher ohne eine Öffnung nicht sichtbar ist", heißt es aus dem Gemeindeamt.

Mit Kosten zwischen 20.000 und 30.000 Euro wird aber jedenfalls gerechnet. Wer dahinter steckt, weiß man nicht. Die Ermittlungen der Polizei haben bisher keine Ergebnisse gezeitigt.