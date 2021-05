Wo im Burgenland Grabungen stattfinden

Archäologin Dorothea Talaa ist an mehreren Standorten mit Forschungsarbeit beschäftigt. Nach den Grabungsarbeiten in Lutzmannsburg, die ergeben haben, dass das Gebiet seit 7.000 Jahren durchgehend besiedelt war, laufen nun die Auswertungen.

Auch in Sigleß, wo 1.200 Jahre alte Awaren-Gräberfelder entdeckt wurden, werden die Funde genau unter die Lupe genommen. Hier seien in den kommenden Wochen spannende Ergebnisse zu erwarten, verspricht Talaa.

Weitere Grabungsarbeiten finden auch in Mattersburg statt. Die bereits entdeckten Gräber stammen aus der Zeit zwischen dem fünften und neunten bzw. zehnten Jahrhundert nach Christus. Ein Zentrum der Grabungs- bzw Forschungsarbeiten sei auch Draßburg.

Grabungen seitens des Landes gibt es im südburgenländischen Schandorf, wo eisenzeitliche Hügelgräber, die um 800 v. Chr datieren, gefunden wurden.

In Müllendorf (Bez. Eisenstadt-Umgebung), wo Archäologen Reste eines römischen Dorfes freigelegt haben, untersuchen das Land und die Uni Wien die Fundstelle noch bis 2022.

Dieser Tage wurde bei Rechnitz die Suche nach den Gräbern der rund 180 jüdischen Zwangsarbeiter begonnen, die 1945 von Nationalsozialisten ermordet und verscharrt worden sein sollen.