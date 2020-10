Gewerkschaft will mehr Polizisten im Burgenland

Während die Covid-19-Pandemie anderswo zu Personalabbau führt, sucht die Polizei Mitarbeiter. In der Landespolizeidirektion (LPD) Burgenland soll ab März 2021 ein neuer Lehrgang für den fremden- und grenzpolizeilichen Dienst starten, hat die LPD am Dienstag mitgeteilt. Die Bewerbungsfrist endet am 5. November (Info: 059133-10-0 oder LPD-B@polizei.gv.at).

28 Plätze stehen bereit, der Kurs dauert sechs Monate, danach sollen die Uniformierten zunächst an der Grenze Dienst versehen. Aber auch Auslandseinsätze oder die Unterstützung im sicherheitspolizeilichen Bereich sind möglich.

Innerhalb von drei Jahren müssen die Grenzpolizisten noch einmal 18 Monate auf die Schulbank, erst dann sind sie vollwertig ausgebildete Polizisten mit unbefristetem Dienstverhältnis.