Gewaltschutz: „So viele Klientinnen wie nie“

Doch was hat zu dieser Entwicklung beigetragen? Auch wenn das öffentliche Leben pandemiebedingt in den vergangenen Monaten teilweise stiller geworden ist – die Gesundheitskrise habe auch in den eigenen vier Wänden der Burgenländer immer wieder das Fass zum Überlaufen gebracht. „Die psychische Gesundheit der Menschen ist schlechter geworden. Die Situation ist angespannt. Und dann kommen oft noch wirtschaftliche Sorgen dazu“, sagt die Leiterin des Gewaltschutzzentrums.

Noch dazu sei es für Betroffene schwieriger geworden, aus der Gewaltspirale auszusteigen. Befinde sich eine Klientin beispielsweise in wirtschaftlicher Abhängigkeit von ihrem Partner, scheint eine Trennung in Zeiten der Corona-Krise oft noch schwieriger.

Es gibt aber auch gute Nachrichten: Weil das Budget der Gewaltschutzzentren vom Bund im Vorjahr wie berichtet erhöht wurde, will Gölly nicht nur die Zahl der Mitarbeiter aufstocken. „Wir werden in Zukunft mehr in die Prävention investieren.“