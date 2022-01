Vöcklabruck: 42-Jährige von Ehemann erschossen

Bluttat im Bezirk Vöcklabruck am Samstag: Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Sonntag mitteilte, soll in einem Wohnhaus in Weißenkirchen im Attergau kurz vor 15 Uhr ein 46-jähriger Mann seiner Ehefrau in den Hinterkopf geschossen haben.

Vergangenes Jahr gab es in Österreich 29 Femizide.