Prävention in den Schulen

Der Gewalt gegen Frauen liegen oft gesellschaftliche Probleme und patriarchale Rollenbilder zugrunde. Haydn und Rösslhumer fordern Workshops mit Schülern, aber auch welche für Pädagogen. Dazu fehlt es aber an Fördermitteln: „Es kann nicht sein, dass es im Bildungsministerium keinen Fördertopf für Gewaltprävention in Schulen gibt“, meint Rösslhumer.

Trotz der Kritik merken die Experten aber auch an, dass zuletzt einiges auf den Weg gebracht wurde. „Wir sind am richtigen Weg, es muss aber noch an den richtigen Schrauben gedreht werden.“ Vieles sei am Papier gut, häufig scheitere es an der Umsetzung.

Hilfe für Betroffene

Hilfe für Betroffene gibt es nicht nur unter dem Polizei-Notruf 133, sondern auch beim 24-Stunden Frauennotruf 01/71719, der Frauenhelpline 0800/222555 und dem Frauenhaus-Notruf des Vereins Wiener Frauenhäuser unter 05/7722.

Auch Männer erhalten in Krisensituationen beim Männernotruf 0800/246247 oder bei der Männerinfo Hotline 0800/400777, rund um die Uhr Hilfe.