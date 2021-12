Zu den Weihnachtsfeiertagen stieg die Zahl der Anrufe beim Frauentelefon

Typische Anrufe passieren etwa im Fall einer Trennung. Eine verzweifelte Frau meldet sich, die ihren Mann verlassen hat und mit den Kindern zu ihrer Mutter gezogen ist. Er aber will sie zurück. In solchen Situationen werden gemeinsam mit Expertinnen diverse Möglichkeiten besprochen, um einen Ausweg zu finden.

Bei den Gesprächen versuchen die Mitarbeiterinnen alles auszuschöpfen, was bei einer telefonischen Beratung möglich ist, heißt es beim NÖ Hilfswerk. Bei Bedarf wird an spezifische Beratungsstellen und therapeutische Einrichtungen in der Nähe weitervermittelt.

Unter der Nummer 0800 800 ist das NÖ Frauentelefon rund um die Uhr erreichbar. Beratung findet auch in den Sprachen tschetschenisch, russisch, türkisch und serbokroatisch statt. Kontakte zu Frauenanlaufstellen finden sich unter www.land-noe.at/stopp-gewalt