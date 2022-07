Gesundheitsversorgung: Abtreibungen im Land nicht möglich

Das Land Burgenland stehe jedenfalls „voll und ganz“ hinter der Fristenlösung, heißt es dazu aus dem Amt der Burgenländischen Landesregierung. Diese besagt, dass ein Abbruch innerhalb der ersten drei Schwangerschaftsmonate straffrei bleibt. Einen Rechtsanspruch auf einen Abbruch gibt es nicht.

Wesentlicher Grund, warum Abtreibungen nicht auf Wunsch im Land durchgeführt werden, sei, dass diese in einem Umfeld stattfinden müssten, das betroffene Frauen „maximal schütze und Anonymität gewährleistet“. Das sei aus den – wie auch von der Krages genannten Gründen – im Burgenland so nicht möglich.

Erreichbarkeit als Argument

„Ärztinnen und Ärzte können aufgrund bestehender Gesetze nicht gezwungen werden, medizinisch nicht indizierte Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen“, heißt es von der Landesregierung.

Laut dem Vizepräsident der Ärztekammer Burgenland, Michael Schriefl, ist es immer eine individuelle Entscheidung des Facharztes, ob er Abbrüche durchführt oder nicht. Dass es kein Angebot im Burgenland gibt, sei u. a. geografisch bedingt. Zentren, wo Abbrüche durchgeführt werden, wie in Wien und Graz, seien von den meisten Gemeinden in ein- bis eineinhalb Stunden Fahrzeit erreichbar heißt es u. a. vom Land.

„Was nützt es einer Frau im Bezirk Neusiedl, wenn es ein Angebot in Güssing gäbe – sie würde vermutlich nach Wien fahren“, sagt Schriefl. Zudem gebe es am gynäkologischen Sektor ohnehin Lücken in der Regelversorgung, so der Kammer-Vizechef: Ab Oberwart südwärts gibt es derzeit nur eine Fachärztin.