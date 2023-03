Geldsorgen beim ÖZIV: "Äußerst schwierig, Angebot aufrechtzuerhalten“

E-Rolli-Fußballturnier

Forciert wird vom ÖZIV auch der E-Rolli-Fußballsport. Hier gibt es übrigens demnächst Gelegenheit, sich ein Spiel anzusehen: Am Samstag (18. März) wird ab 10 Uhr zum Frühlingsturnier geladen.

Im VIVA Sportzentrum in Steinbrunn treten die Wild Wheels des ÖZIV Burgenland gegen Mannschaften aus Wien und der Steiermark an. In diesem Frühlingsturnier werden auch Punkte für die geplante erste österreichische Meisterschaft 2024 gesammelt.