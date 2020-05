"Ich ziehe wie ein Wanderprediger durchs Land"

Barrierefreiheit

Er habe Verständnis für Wirte, die in ein, zwei Jahren in Pension gehen wollen und nichts mehr in den Betrieb investieren wollen. „Es kommt aber immer wieder vor, dass auch in neuen Gebäuden die Barrierefreiheit fehlt.“ Bei den Menschen, denen dadurch der Zutritt unmöglich gemacht bzw erschwert werde, handle es sich keinesfalls um eine Randgruppe. „Das betrifft ja nicht nur Rollstuhlfahrer. Auch Eltern mit Kinderwägen und etliche ältere Menschen mit Rollator sind betroffen.“ Seifert fordert nicht nur im Bereich der Gebäude Barrierefreiheit. Auch für die Seebäder rund um den Neusiedler See würde er sich für Rollstuhlfahrer und gehbehinderte Menschen bessere Bedingungen wünschen. „Es wäre toll, wenn es zumindest in den größeren Gemeinden einen Lift in den See geben würde, damit alle in den Genuss des Wassers kommen können.“