Burgenland: Wenn der Alltag ohne Hilfe nicht zu schaffen ist

Daniela Ostermann aus dem Bezirk Neusiedl am See kennt die Problematik. Seit dem Tod ihrer Mutter im Jahr 2010 ist die vollblinde Frau auf PA angewiesen. Bei ihrer ersten Erkundigung danach im Amt der Landesregierung erklärte man ihr vor einigen Jahren, dass es im Burgenland diesbezüglich kaum Anfragen gebe, weil Menschen mit Handicap so gut in ihre Familien integriert wären.

Nach zwei Jahren wurden der 52-Jährigen 20 Stunden PA pro Monat genehmigt und dann dank der Unterstützung des ÖZIV auf 40 Stunden aufgestockt. Gut behandelt habe sie sich von den Behörden nie gefühlt, schildert sie dem KURIER. „Es hat an Respekt gefehlt, man wird wie ein Schmarotzer behandelt.“

Oder zumindest nicht der Behinderung angepasst. Dann nämlich, wenn das Formular zum Ausfüllen der in Anspruch genommenen PA-Leistungen per eMail als Bilddatei kommt und so trotz technischer Unterstützung weder gelesen, noch ausgefüllt oder kontrolliert werden kann.

Das mag vielleicht an mangelndem Einfühlungsvermögen der handelnden Personen liegen und das wiederum an der fehlenden Erfahrung. Denn im Vorjahr gab es im Burgenland genau fünf Fälle von gewährter persönlicher Assistenz.