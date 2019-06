Gefahr für Kinder: Raupen-Alarm im Familypark St. Margarethen

Wien und Weinviertel betroffen

Ein großes Problem ist der Eichenprozessionsspinner derzeit auch in Wien. Gleich mehrere Kinder mussten in den vergangenen Tagen wegen starker Hautausschläge und astmathischer Reaktionen auf die Härchen der Raupen im Krankenhaus behandelt werden. Im Vorjahr wurde der Schönbrunner Schloßpark sogar gesperrt, weil der Raupen-Befall der Eichen so stark war. So stark wie im Vorjahr ist der Befall aber nicht, heuer wird im Schönbrunner Schlosspark entlang von Wegen mit dem biologischen „Bacillus thuringiensis“-Präparat gegen die Raupen vorgegangen. Allerdings sind aktuell auch immer wieder Teile des Parks nicht zugänglich.

In Niederösterreich ist der Eichenprozessionsspinner auch im Weinviertel unterwegs.