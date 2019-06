Raupen-Alarm in Wiener Parks und Wäldern

Mit heftigem Hautausschlag und akutem Juckreiz endete für vier Schüler eines Mariahilfer Gymnasiums am Mittwoch ein Ausflug in den Prater. Denn obwohl sich die Klasse sicherheitshalber von Eichen ferngehalten hatte, kamen die Jugendlichen mit den feinen giftigen Härchen des Eichenprozessionsspinners in Berührung, wie die Mutter eines Schülers dem KURIER erzählt.

Zu einem ähnlichen Vorfall soll es dieser Tage auch im Lainzer Tiergarten gekommen sein. Wegen der Schmetterlingsraupen musste dort ein Kinderspielplatz gesperrt werden.