Gedenkstätte für Roma in Sicht

Gedenkstätte in Wien

Die Volksgruppe fordert außerdem von der Republik, dass sie für die Verbrechen an Roma im Nationalsozialismus Verantwortung übernimmt und ein Zeichen setzt. Im Burgenland etwa seien von den 9.000 Roma, die vor 1938 hier lebten, 8.000 ermordet worden, so Lehner. Ein entsprechendes Positionspapier für eine Gedenkstätte an einem zentralen Ort in Wien sei daher im April an die Regierung und das Parlament übergeben und die Errichtung auch zugesagt worden.

Feri Janoska, Co-Vorsitzender der VHS Roma, betonte, es sei zentral, bestehende Stereotype zu beseitigen, denn die Vorurteile hätten großen Einfluss auf die Lebenssituation der Roma. Es soll daher auch im Bildungsbereich angesetzt werden, um mehr Menschen zu erreichen.

2023 werden 30 Jahre Anerkennung als Volksgruppe in Österreich begangen. Diesem Jubiläum widmet sich auch die Tagung zum Internationalen „Tag der Rom*nija“ am 15. April 2023 in Oberwart, kündigte VHS-Geschäftsleiter Horst Horvath an.