„Volksgruppen waren im Burgenland immer bevorzugt“

Sorgen bereitet dem Volksgruppen-Sprecher, dass viele lokale Dialekte langsam verschwinden. Einerseits durch Zuzug. „In Parndorf zum Beispiel gibt es heute genausoviele Kroaten wie vor 50 Jahren, aber der Anteil an der Bevölkerung ist von 65 auf 25 Prozent zurückgegangen, weil so viele neue Einwohner zugezogen sind“, weiß Ivancsics. „In gemischtsprachigen Haushalten wird mit Kindern fast immer Deutsch gesprochen. Dadurch erodieren die Dialekte. Rund 15.000 Burgenland-Kroaten leben mittlerweile außerdem in Wien, wo Kinder keinen Anspruch auf zweisprachigen Unterricht haben. Hier fordert Ivancsics eine Gesetzesänderung: „Die Mobilität ist größer geworden, das Anrecht auf Unterricht in Kroatisch oder Ungarisch darf nicht nur lokal auf das Burgenland begrenzt bleiben.“ Mit einem der größten Projekte seiner Geschichte kämpft das „Kroatische Kultur- und Dokumentationszentrum“ gegen das Verschwinden der örtlichen Dialekte. In fast allen Orten mit kroatischem Bevölkerungsanteil wurden sie in mehr als 300 Stunden Interviews aufgenommen, schriftlich festgehalten und schließlich Sprachwissenschaftlern zur weiteren Analyse zur Verfügung gestellt.