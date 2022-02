Gedenkfeier für die Opfer des Bombenattentats

In der Nacht von 4. auf 5. Feber 1995 explodierte eine Rohrbombe in Oberwart und riss vier Menschen in den Tod. Peter Sarközi, Josef Simon, Karl und Erwin Horvath starben in dieser Nacht. Sie wurden nur wenige hundert Meter entfernt von der Oberwarter Romasiedlung zu Opfern des das schlimmste rassistische Verbrechens der Zweiten Republik. Es war ein Teil einer Anschlagsserie, die von 1993 bis 1997 ganz Österreich erschütterte.