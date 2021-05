Gärprozess im Obstgarten: Bauern wollen höhere Preise

In den Obstgärten von Johann Plemenschits wächst derzeit einiges, zum Beispiel auch Äpfel. Seinen Betrieb in Klostermarienberg bewirtschaftet er mit seinen Söhnen in fünfter Generation.

„Mein Urgroßvater hat unseren Hof vor 116 Jahren gekauft“, sagt Plemenschits, der auch Obstbaupräsident in der Landwirtschaftskammer ist.