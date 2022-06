Fußballsaison eins nach Corona

Als stärkstes Team in der Burgenlandliga stellten sich die Siegendorfer heraus. Der direkte Aufstieg in die Regionalliga wurde jedoch erst zwei Runden vor Schluss mit einem 3:1-Auswärtssieg bei Konkurrent Parndorf besiegelt – übrigens vor rund 2.500 Zuschauern in Parndorf. „Schlussendlich kam es auf dieses Spiel drauf an. Für den burgenländischen Fußball war das super. Zu Hause haben wir dann auch noch den Cup geholt. Nach Corona konnte uns eigentlich nichts Besseres, als so eine Saison passieren“, freut sich Vereinsobmann Stefan Strommer. Die Siegendorfer gehen in der nächsten Saison nun in der Regionalliga Ost an den Start.

Einzig der Abgang von Ex-Mattersburger Alois Höller nach Scheiblingkirchen sei bis jetzt fixiert, doch dieser Abgang schmerzt: „Das tut uns sehr weh, er war ein maßgeblicher Spieler für den Aufstieg.“ Den Amateurstatus wollen die Siegendorfer auch in der Regionalliga nicht aufgeben. Was die größeren Reisestrapazen und die höheren Kosten für den Spielbetrieb betrifft, ist Obmann Strommer entspannt.