1. Hopsi Hopper Cup: Junge Trausdorferinnen schnappen sich Sieg

Vergangenen Donnerstag fand am Sportgelände des ASV Draßburg der erste Hopsi Hopper Cup für Mädchen im Volksschulalter statt. Organisiert wurde dieser von der Bildungsdirektion Burgenland in Zusammenarbeit mit der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft und des ASKÖ Burgenland. Insgesamt nahmen 28 Mädchenteams aus dem gesamten Burgenland am Event teil.

Ziel der Veranstaltung ist, dass der Mädchenfußball an den Schulen gefestigt wird und junge Talente eine erste Bühne bekommen. Im Finale setzte sich die Volksschule Trausdorf mit einem klaren 4:0 über die Kolleginnen aus Deutsch Tschantschendorf durch. Platz drei ging an Piringsdorf, den vierten Rang schnappte sich Dürnbach.