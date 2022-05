„Der kühne Schwimmer“ der Schlossspiele Eberau

Am Tag der geplanten Hochzeit reist diese mit ihrer attraktiven Mutter an, hat aber dabei ohne ihr Wissen auch noch ihren ehemaligen Verlobten im Schlepptau, der so schnell nicht aufgeben will. Außerdem treffen sich im Haus des Bräutigams zum munteren Stelldichein zwei Freunde als Trauzeugen und der wahre Lebensretter der Braut, ein geldgieriger, derber Holzknecht aus dem Urlaubsort.

Auch Doktor Waldemar Möbius, ein Nachbar, will an diesem Tage seine schöne Dackeldame Lotti mit dem Rüden Wasti von Maximilian Brauer zusammenbringen und vergrößert so das Durcheinander gewaltig, das aber dann am Ende statt in eine geplante Hochzeit gleich in fünf Verbindungen enden wird.