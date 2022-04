Frost für Marillenblüte „hart an der Grenze“

Der Start in die neue Woche war im Burgenland ein frostiger. In den Obstgärten von Michael Habeler in Wiesen (Bezirk Mattersburg) zeigt das Thermometer minus 2 Grad Celsius an. Mit Paraffinkerzen und Öfen heizten er und seine Familie den Obstbäumen ein, um die Blüten vor dem Frost zu retten. Offenbar mit Erfolg: „Bislang haben wir kaum Schäden in unseren Obstgärten bemerkt“, sagt Habeler.

In Kittsee haben die Marillenbäume schon in der Vorwoche Blüten getragen, schildert Josef Maurovich vom Verein „Genussregion Kittseer Marille“. Die Minusgrade seien jetzt für die zarten Marillenblüten „hart an der Grenze“ gewesen. Derzeit sehe es nicht so aus, als hätten die Blüten großen Schaden genommen. „Genaueres können wir aber erst in zwei, drei Tagen sagen.“