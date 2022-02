Traktoren, Kühe, Hühner und ein Hundewelpe leben am Hof der Familie Amtmann. Der Betrieb in Oberschützen, Bezirk Oberwart, hat mehrere wirtschaftliche Standbeine und einen Hofnachfolger. Dinge die in der Landwirtschaft im Burgenland keine Selbstverständlichkeit sind. Denn die Tierhaltung ist seit Jahren im ganzen Land rückläufig, überhaupt bei Milchkühen. Die Zahl der österreichischen Milchbauern ist in den vergangenen zehn Jahren von 36.460 um mehr als ein Drittel auf 23.868 gesunken. Im Burgenland gibt es noch 358 Rinderhalter – auch sie werden weniger, bestätigt die Landwirtschaftskammer. Niedrige Milchpreise und sinkende Einkommen lassen viele aufgeben oder auf andere Sparten umsatteln.