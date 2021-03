Frische Ideen für das Seebad gesucht

Schwimmen, Surfen, Segeln, Ausfahrten mit Kajak oder Elektro-Boot – die Optionen im Seebad Rust sind vielfältig. Weil die Ansprüche der Gäste dennoch stetig weiter steigen, soll das Areal nun einer Neukonzeption unterzogen werden. Dazu zählen auch saisonverlängernde Maßnahmen. Stadtgemeinde und Grundeigentümer Esterhazy schreiben dazu einen Ideenwettbewerb aus.

Den strengen Kriterien des UNESCO Welterbe Fertő-Neusiedler See werde man entsprechen, versichert Jürgen Narath, Leiter der Esterhazy Immobilien. Bürgermeister Gerold Stagl betont, im Seebad seien in den letzten Jahren bereits unter anderem ein neues Restaurant sowie ein Hotel errichtet worden. „Nun wollen wir gemeinsam mit Esterhazy Immobilien für das Areal der Ruster Bucht ein Entwicklungskonzept erarbeiten. Dazu werden gemeinsame Planungen für Investitionen in den nächsten 10 Jahren getätigt, um für geänderte und künftige Ansprüche gerüstet zu sein.“