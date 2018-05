Frauenleiche im Neusiedler See wurde identifiziert

Der Beschuldigte im Fall einer vor knapp drei Wochen im Neusiedler See bei Rustentdeckten, zerstückelten Frauenleiche hatte Teile der Toten eingefroren und habe diese laut seiner Aussage später "kosten" wollen. Das gab die Staatsanwaltschaft (StA) Eisenstadt am Mittwoch bei einer Pressekonferenz bekannt.

Der 63-jährige Seehüttenbesitzer aus Wien, der Verbindungen ins Burgenlandhat, soll Ende März das spätere Opfer in Wien kennengelernt haben, sagte StA-Sprecherin Verena Strnad. Er habe die Frau mit nach Hause genommen. Dort seien die beiden in Streit geraten und er habe sie schließlich erwürgt, schilderte die Sprecherin der Anklagebehörde. "Im Anschluss daran hat er ihren Leichnam mehrfach zerteilt" und sei danach nach Rust gefahren, um mit einem Boot auszufahren und die sterblichen Überreste im See zu versenken.