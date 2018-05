Tote im Neusiedler See: Geständnis, Leichenteile in Tiefkühltruhe

"Massiv einschlägig getrübtes Vorleben"

Beim Beschuldigten handle es sich um einen 1955 geborenen Österreicher mit Wohnsitz in Wien. Er sei im Oktober 2016 aus dem Maßnahmenvollzug bedingt entlassen worden, sagte Verena Strnad, Sprecherin der Staatsanwaltstadt Eisenstadt. Sie verwies auf das "massiv einschlägig getrübte Vorleben" des Mannes, der zuvor in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher untergebracht gewesen war.

Leichte zerteilt und ins Burgenland gebracht

Der Beschuldigte habe angegeben, die Frau Ende März in seiner Wohnung in Wien im Streit getötet zu haben. Danach habe er die Leiche mehrfach zerteilt, ins Burgenland gebracht, wo er Pächter einer Seehütte war, und mit einem Elektroboot in die Ruster Bucht transportiert und versenkt. In einer Tiefkühltruhe entdeckten die Ermittler weitere eingefrorene Leichenteile. "Er habe vorgehabt, sie zu einem späteren Zeitpunkt kosten zu wollen", habe der Verdächtige ausgesagt, berichtete Strnad.

In der Bootsgarage des Mannes sowie in seiner Seehütte, zwei der insgesamt drei im Auftrag der Staatsanwaltschaft durchsuchten Objekte in seinem Besitz, waren zuvor keine unmittelbaren Hinweise auf das Opfer entdeckt worden. Das Profil der noch unbekannten Frau befand sich bisher nicht in der Polizeidatenbank. Ihr genetischer Fingerabdruck sei aber bei einem Einbruchdiebstahl in ein Wiener Kellerabteil vom Frühjahr 2017 aufgetaucht - der Zusammenhang sei noch unklar.

Torso Mitte April gefunden

Am Vormittag des 13. April war der Torso der Frau im Bereich der Ruster Bucht von einem Fischer gefunden worden. Der Kopf wurde noch am selben Abend von der Cobra aus dem Neusiedler See geborgen. Polizeitaucher und Leichenspürhunde sowie die Feuerwehr Rust mit einem Sonargerät waren in den Folgetagen im Einsatz und entdeckten weitere sterbliche Überreste. Noch fehlen Teile, wie die Hände und die Unterschenkel. Der Beschuldigte habe zugegeben, den Kopf und die Unterarme abgeschnitten und den Torso selbst noch einmal durchtrennt zu haben, sagte Brenner.