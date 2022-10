Frauenberatung: „Es ist mir zu viel – das muss man sich erst einmal sagen trauen“

Sieben Einrichtungen

Das Burgenland besitzt als einiges Bundesland in Österreich in jedem Bezirk eine Frauenberatungsstelle, erklärt Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ). Hilfe solle „unbürokratisch, vertraulich und einfach erhältlich“ sein. "Für Frauen, die Hilfe benötigen, ist es enorm wichtig, dass diese vor der Haustüre liegt, und dass die Hilfe unbürokratisch, vertraulich und einfach erhältlich ist", erklärt Eisenkopf.



27.499Beratungen

wurden 2021 in den Frauenberatungsstellen des Landes durchgeführt.In Neusiedl am See waren es 4.512, im Bezirk Eisenstadt-Umgebung 3.964, in Mattersburg 3.178, in Oberwart 5.485, in Güssing 1.729 und in Jennersdorf 1.571.Dass die meisten Beratungen im Vorjahr (genau 7.060) in Oberpullendorf gezählt wurden, liegt daran, dass die Einrichtung auch (und zwar seit dem Jahr 2010) als Frauenberufszentrum fungiert.