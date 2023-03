Frauen laufen zum Jubiläum und baden in der Therme

Insgesamt wurden 25 Projekte mit einer Gesamtlänge von 36 Kilometern und Baukosten von etwa 5 Millionen Euro (inklusive Gemeindeprojekte) umgesetzt.

Heuer stehen Vorhaben zwischen Miedlingsdorf und Neumarkt (Bezirk Oberwart), in Oggau (Bezirk Neusiedl am See), zwischen Lackendorf und Horitschon (Bezirk Oberpullendorf) und zwischen Siegendorf und Klingenbach (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) an.

Lust auf das Fahrrad

Im Zuge des Ausbaus der Infrastruktur soll das Radfahren für alle Burgenländerinnen und Burgenländer attraktiver werden. Deshalb beginnt am 20. März wieder die Aktion „Burgenland radelt“. „Wer sich auf burgenland.radelt.at registriert und die (mehr als 100) gefahrenen Kilometer (bis 30. September) einträgt, kann Preise gewinnen. Hauptpreis ist ein zweitägiger Wellnessurlaub im Reduce Bad Tatzmannsdorf.