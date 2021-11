Fotovoltaik auf freiem Feld: 100 Hektar-Anlage geplant

Die Grundstücke für Freiflächen-Fotovoltaik-Anlagen seien bereits bei einer früheren Gemeinderatssitzung gewidmet worden. Eine könnte zwischen Urbersdorf und Güssing entstehen mit mehr als 100 Hektar, die andere im Bereich der Ortseinfahrt Wienerstraße beim Kreisverkehr mit sechs Hektar, ganz in der Nähe des Umspannwerks. Die Entscheidung ist jetzt bei der Raumplanung, meint SP-Bürgermeister Vinzenz Knor: „Natürlich wird das Umspannwerk auch in Hinblick auf diese Anlagen ausgebaut, aber der Ausbau wäre sowieso notwendig“ Für die ÖVP ist klar, es müssten zuerst die Dächer in der Stadt mit Fotovoltaik Anlagen ausgestattet werden.