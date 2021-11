Kerstin Bailer feierte am 2. November mit ihrer Greißlerei „Zur Bailerin“ in Trausdorf das einjährige Bestehen. „Es hat sich wirklich gut entwickelt, und die Leute kaufen sehr bewusst in so kleinen Läden ein. Viele wollen in der Pandemie auch dem Stress der großen Supermärkte entgehen“, sagt die Unternehmerin. Sie bietet vorwiegend regionale Produkte an – von Säften über Käse bis zu Fleisch auf Bestellung. „Ich kann den Kunden alles über die Produkte erzählen, im Gegensatz zum Supermarkt“, sagt Bailer. Auch Kaffee und Kuchen werden angeboten, wenn erlaubt, „und ein Tratscherl ist immer möglich“.