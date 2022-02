Forscher durchleuchten thermische Energiesysteme

Mit den Fördermitteln werden vor allem die Kosten für die zehn Mitarbeiter getragen. „Vier Mitarbeiter sind Lehrende, der Rest wissenschaftliche Mitarbeiter“, sagt Rixrath. Aber auch Studierende sollen ihre Expertise einbringen. Im nächsten Semester werden sechs Studenten der FH ihre Masterarbeiten mit passenden Themen verfassen. „Drei Studenten werden wir anfangs für ihre Masterarbeiten anstellen“, sagt Rixrath. Auch Plätze für Doktorarbeiten wird es geben. Die Erkenntnisse sollen in die Lehre an der FH einfließen.

„Forschung passiert hier sehr nah an den Bedürfnissen der Wirtschaft und gleichzeitig auf sehr hohem wissenschaftlichen Niveau. Das Josef Ressel Zentrum in Pinkafeld wird dabei unterstützen, Antworten auf wichtige Fragen im Energiebereich zu finden“, erklärt Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ). Die Forschung in Pinkafeld trage maßgeblich zur Bewältigung der Energiewende bei.