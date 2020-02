Neuer Campus für die Fachhochschule

27,4 Millionen Euro werden in zwei Phasen in den FH Campus investiert. Phase I mit einem Volumen von 19,6 Millionen Euro soll im Sommer 2022 abgeschlossen sein. Es entstehen rund 9.500 Quadratmeter Netto-Raumfläche für Lehrräume und Labore, Bibliothek und Mensa sowie Büroraum für neue, Arbeitsplätze.

Notwendig sei die Erweiterung geworden, weil die Fachhochschule bereits an ihre absolute Kapazitätsgrenze stößt. Aktuell sind am Campus rund 100 Mitarbeiter beschäftigt und mehr als tausend Studierende inskribiert. „Der Campus hat sich inhaltlich von damals 7 auf heute 13 Studiengänge entwickelt, die Forschungsleistung ist in dieser Zeit sogar um das Zweieinhalbfache gestiegen“, sagt Pehm. Für die nächsten Jahre plane die FH neue Studiengänge, mit weiteren 300 Studierenden. Dazu braucht es mehr Platz.