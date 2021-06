Flugzeug als Geschenk für die HTL Eisenstadt

So werden Schüler auf den Spitalsjob vorbereitet

Während sich die Schüler der HTL Eisenstadt – wenn auch nur in der Theorie – mit ihrem Studium am Flugzeug in luftige Sphären begeben, bleiben die Jugendlichen in der HLW Pinkafeld am Boden.

Im Rahmen des Ausbildungsschwerpunktes „Gesundheits- und Sozialmanagement“ lernen sie das Softwarepaket SAP kennen. Dabei werden den Jugendlichen die Module SAP-Finance (SAP-FI) als Basismodul sowie – das ist einzigartig in Österreich – das SAP-Krankenhaus-Informationsmanagement (SAP-ishmed) vermittelt.