Illegaler Welpenhandel: Skrupelloses Geschäft mit Tieren boomt

"Viel zu jung"

„In letzter Zeit kommen die Abnahmen illegaler Tiertransporte gehäuft vor“, sagt Sonnenhof-Leiter Wolfgang Böck. Die Jungtiere seien oft in schlechtem Zustand und mit drei bis vier Wochen viel zu jung, um von der Mutter getrennt zu werden.

Vor allem für kleine Hunde mit einem Gewicht von 300 bis 400 Gramm sei so ein Transport lebensbedrohlich,sagt Böck.

Die Welpen stammen häufig aus Osteuropa, wo die Muttertiere „wie am Fließband“ neue Welpen austragen müssen. Was zähle, sei das schnelle Geld. Schon um zehn Euro würden unseriöse Händler Welpen in Ungarn kaufen können, der Hund wird dann wiederum um bis zu 1.500 Euro an seine neuen Besitzer "geliefert".

Bestellung per Mausklick

Einen gewissenhaften Züchter könne man zu Hause besuchen und dort das Muttertier und die Welpen in Augenschein nehmen, sagt Weissenböck. Eine Anbahnung des Tierverkaufes über das Internet sei meist skeptisch zu betrachten. Doch gerade in Zeiten der Pandemie sei die Sehnsucht nach einem tierischen Begleiter groß, die Bestellung des gewünschten Tieres per Mausklick einfach durchzuführen.

Laut Zollbehörden wurden im ersten Quartal 2021 bereits mehr als halb so viele Tiere beschlagnahmt wie im gesamten Vorjahr.