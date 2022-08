Flugrettung: Kritik am Land, dort wird weiter geprüft

Nachdem das Landesverwaltungsgericht den Zuschlag für die Flugrettung für die Martin Flugrettung aufgrund eines Formalfehlers aufgehoben hatte, haben ÖVP und FPÖ ihre Kritik am Mittwoch bekräftigt.

„Das Urteil zeigt, wie wichtig Kontrolle durch Opposition und Gerichte ist“, stellte ÖVP-Landesparteichef Christian Sagartz fest und forderte von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) Antworten. Unter anderem soll geklärt werden, wie es nach der LVwG-Entscheidung weiter geht, ob der Zeitplan eingehalten werden kann und welche Kosten entstanden. Auch will die ÖVP wissen: „Warum wurde der Zuschlag einem Unternehmen gegeben, das keine luftfahrtrechtliche Genehmigung hat?“

Die Freiheitlichen sehen sich ebenfalls in ihrer Kritik bestätigt: „Bereits zu Beginn der Debatte haben wir unsere Bedenken geäußert“, so Landesparteichef Alexander Petschnig in einer Aussendung. Die Entscheidung zeige, dass die Kontrolle der Landesführung wichtig sei.