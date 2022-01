Ronald Glavanics betreibt seine P2-Studios in Güssing, Stegersbach und in Hart in der Steiermark. „Es bleiben vor allem die älteren Semester aus, Jugendliche kommen im Moment wieder vermehrt“, sagt Glavanics im KURIER-Gespräch. Doch das Problem seien nicht nur fehlende Neuanmeldungen, es gab auch eine große Kündigungswelle bei den P2-Studios. Die Pandemie habe seine Mitgliederzahlen um mindestens drei Jahre zurückgeworfen, „die wir uns alle hart erarbeitet haben “.