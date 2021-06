Fernwärmeleitung in Eisenstadt geriet in Brand

In Eisenstadt ist am Donnerstagvormittag eine Fernwärmeleitung in Brand geraten. Personen wurden dabei nicht verletzt. Die Feuerwehren Eisenstadt und Kleinhöflein waren im Einsatz.

Unter der betroffenen Fernwärmeleitung verläuft ein Gasrohr, hieß es seitens der Landessicherheitszentrale.

Nähere Details waren zunächst nicht bekannt. In dem Stadtgebiet werden derzeit Bauarbeiten durchgeführt.