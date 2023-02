Faschingstreiben in Burgenlands Bezirkshauptstädten

In der Landeshauptstadt starten die Narren wie jedes Jahr um 14 Uhr am Faschingsdienstag zum Umzug durch Eisenstadt vom Schloss Esterhazy bis zum Hauptplatz.

Bereits ab 8.30 Uhr geht es am Dienstag mit dem „Mattersburger Faschingszirkus“ am Veranstaltungsplatz rund.

„Die Krebsler“, die Oberpullendorfer Faschingsgilde, führt ab 11.30 Uhr am Faschingsdienstag den Umzug vom Gasthof Schlögl bis zum Hauptplatz an.

Der „Oberwarter Faschingsdienstag“ startet um 10.10 Uhr und geht bis 19.19 Uhr über die Bühne. Im Stadtzentrum gibt es hierfür zwei Bühnen mit Unterhaltungsprogramm. Zusätzlich wird es Livemusik, Karaoke-Singen, ein Kinderprogramm und eine Maskenprämierung geben.

In Güssing wird am Faschingsdienstag ab 14 Uhr bei der Volksschule gefeiert. Die besten Gruppen werden außerdem prämiert. Der Jennersdorfer Faschingsumzug hat am kommenden Samstag eine neue Route. Anstelle des Umzugs durch die Stadt wird weiter draußen am Freibadgelände gefeiert und eine „Faschingsmeile“ veranstaltet. Die Stadtgemeinde begründet den „Umzug des Umzugs“ mit immer wiederkehrendem Vandalismus. Beginn ist um 14 Uhr.

In Neusiedl am See fällt der Faschingsumzug heuer ganz aus – ein solcher sei erst 2024 wieder geplant, heißt es von den Veranstaltern. Gefeiert wird in der nördlichsten Bezirkshauptstadt freilich trotzdem, und das nicht zu knapp. Los geht es am Samstag um 10 Uhr beim Fasching am Hauptplatz. Am Abend wird die Party in die „Casa Bacardi“ am Seegelände verlegt. Ab 21 Uhr lässt es die Jugend bei der „Scene Stage Fasching“ krachen. Die städtische Feuerwehr beschließt den närrischen Reigen am Dienstag ab 11 Uhr im Feuerwehrhaus.