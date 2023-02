Kleider aus Stoob für den Wiener Opernball

Im Jänner und Februar wurden die extravaganten Stücke im Atelier genäht. Mit 20 bis 30 Arbeitsstunden pro Robe sei zu rechnen. Bei der Anprobe werden die Kleider noch verziert, etwa mit Strassbändern oder es werden Federn von Hand aufgenäht.

"Jedes Stück ein Unikat"

Von den Farben ist heuer etwa Eisblau, Magenta oder Karminrot gefragt. Ob Federn, Glitzer oder Spitze in Gold – in dieser Ballsaison ist Glamouröses gefragt, so die Designerin. „Jedes Kleid ist ein Unikat, man sieht es sicher kein zweites Mal.“

Das Gute bei der Maßschneiderei sei zudem, dass die „Vorzüge betont und Problemzonen kaschiert“ werden können.