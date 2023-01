Was die Wiener Staatsballett-Tänzerinnen beim Opernball tragen werden

Für das Make-up und Hair-Styling zeichneten die offiziellen Beauty to go-Partner des diesjährigen Balls, Alma Milcic und Steinmetz-Bundy Privatsalon, verantwortlich. Juwelen aus dem Atelier Heldwein krönten das Defilee und rundeten den perfekten Ball-Look hochkarätig ab.



Die RefectoCil Brow + Lash Bar by GW Cosmetics war erstmals mit einem Brauen- und Wimpern-Corner am Couture Salon vertreten. GW Cosmetics ist offizieller Kosmetikpartner der Wiener Staatsoper und diesjähriger Damenspenden-Sponsor mit einem exklusiven Set bestehend aus Master Lin Precious Day Cream & Intense Night Cream, RefectoCil Styling Gel und BeautyLash Lash Growth Serum.

Eine nette Anekdote wurde vor Ort auch erzählt. Edward Windsor, früher Prince of Wales und kurzzeitig britischer König, war mehrmals im Bristol zu Gast und hat das Haus nie ohne eine weiße Nelke verlassen. Deshalb wird jedem Mann am Tag des Opernballs eine weiße Nelke an den Frack gesteckt. So weiß man sofort, wer direkt aus dem Bristol kommt.