Familypark St. Margarethen öffnet mit neuer Attraktion

Heuer dürfte es nach zwei Corona-Jahren mit dem pünktlichen Saisonstart des Familyparks in St. Margarethen klappen. Mit Beginn der Osterferien soll es losgehen, Einschränkungen aufgrund von Covid-Regeln dürfte es keine geben. "Nach den derzeitigen Regelungen", fügt Geschäftsführer Filip de Witte hinzu.

Trotz der Pandemie wurde das Angebot des Vergnügungsparks erweitert. Nämlich um die Wildwasserbahn "Biberburg", die größte ihrer Art in Österreich. Dabei werden die Besucher mit einem Lift auf eine Höhe von 17 Metern befördert. Von dort aus geht es in einer rasanten Abfahrt mit bis zu 65 km/h in die Tiefe. Ein Kamelbuckel sorgt für ein kurzes Gefühl der Schwerelosigkeit, bevor man das Abenteuer in einem "Riesen-Splash" beendet.

"Mit der außergewöhnlichen Gestaltung der Biberburg können wir unseren Besuchern ein einzigartiges Fahrerlebnis nach internationalen Maßstäben bieten. Die Wildwasserbahn ist zwar wie immer im Familypark eine familientaugliche Attraktion, sie wird aber genauso den Ansprüchen von Liebhabern rasanter Fahrgeschäfte gerecht", sagt de Witte. Kinder ab einer Körpergröße von einem Meter können mit einer erwachsenen Begleitung fahren, ab 1,30 Metern darf man das Abenteuer auch alleine erleben.