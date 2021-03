Fahrrad statt Lokomotive im Bezirk Oberwart

Die Bahn im Bezirk Oberwart ist ein emotionales Thema. Zug um Zug gingen Verbindungen verloren, 2011 wurde der Personenverkehr eingestellt. Dreißig Jahre kämpfte Franz Schuch von der Südburgenländischen Regionalbahn (SRB) für seine Eisenbahn. 490.000 Quadratmeter Bahntrasse hat er von den ÖBB in den 80er Jahren gekauft, von Oberschützen bis nach Rechnitz befuhr er 35 Kilometer Schienennetz.

Der Güterverkehr wurde durch die SRB aufrecht erhalten, später spezialisierte sich das Unternehmen auf Sonderfahrten. Mit einem lebendigen Märchenwald, in dem 40 Darsteller die Zuggäste im Vorbeifahren begeisterten, ging es weiter. Doch nicht nur der Güterverkehr kam ins Stocken, auch die Märchenbahn verzeichnete immer weniger Passagiere. Zuletzt stand die Strecke still und es wurden erste Schienen rückgebaut. „Ein privater Bahnbetrieb ist auf dieser Strecke nicht wirtschaftlich zu führen“, sagt Schuch.