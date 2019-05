Sonderzug für Minister zur Energiewende

Ein seltenes Bild bot sich entlang der Bahnstrecke Friedberg nach Oberwart. Ein Personenzug war am Donnerstag in Richtung Oberwart unterwegs – seit 2011 ist der Personenverkehr hier eingestellt. Grund ist die Mission Innovation Austria Week. Ein Passagier war FP-Infrastrukturminister Norbert Hofer – der in Pinkafeld zustieg. „Es ist eine starke Symbolik, wenn hier wieder ein Zug fährt“, sagt Hofer.

Denn schon bald sollen hier auf der Strecke autonome Züge im Open Rail Lab fahren. „Das wird europaweit einzigartig“, meint Hofer. Dafür soll die Infrastruktur erneuert werden. Das nächste Ziel wäre eine Verbindung nach Ungarn, die der Minister im Gegensatz zum Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, noch nicht aufs Abstellgleis stellt. „Es kommt auf die Unterstützung der EU an, das Interesse ist bei den Ungarn auf jeden Fall da“, sagt Hofer.