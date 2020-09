Ex-ÖVP-Gemeinderat gründet neue Liste in Steinbrunn

Wechsel stehen aber auch in der Steinbrunner SPÖ bevor. Vizebürgermeister und Parteichef Frazs tritt zurück. „Aus persönlichen Gründen“, wie er betont. „Zwei Jahre vor der Wahl muss feststehen, wer mit voller Kraft in den nächsten Wahlkampf gehen wird.“ Neue Vizebürgermeisterin soll Volksschuldirektorin Isabella Radatz-Grauszer werden, neue Parteivorsitzende Angela Gludovatz, Referentin im Büro von Landesrätin Eisenkopf, die wiederum stellvertretende Parteivorsitzende in Steinbrunn ist. „Beide haben sehr intensive Brotberufe, daher ist die Aufteilung der Aufgaben eine pragmatische Entscheidung“, so Frasz. Dass SP-Genossen zu Johannes Paecks Liste wechseln könnten, sei ihm nicht bekannt, sagt er.