Pacht-Poker am Steinbrunner See

Wer ein Haus am Steinbrunner See hat, darf sich glücklich schätzen. Ruhige Lage und doch nicht weit zur A 3, was die Siedlung rund um ein ehemaliges Kohlerevier für zahlreiche Wiener zu einer wohlfeilen Alternative zum Schrebergarten in der Bundeshauptstadt macht. Und das Wichtigste: Moderate Mieten für die Grundstücke, auf denen die Siedler seit Ende der 1960-er Jahre schmucke Häuser gebaut haben.

Wer ein Haus am Steinbrunner See hat, sieht dieser Tage sein Glück gefährdet, denn die Mietverträge mit der Gemeinde laufen nach 20-jähriger Laufzeit Ende 2020 aus. Ab 1. Jänner 2021 sollen die Mieten deutlich angehoben werden. Um wie viel? Das könnte davon abhängen, auf welcher Seite der Steinbrunner Straße man lebt.

Auf der rechten Seite von Steinbrunn kommend stehen die Häuser auf Gemeindegrund. Die Kommune will laut Gemeinderatsbeschluss den Mietzins von derzeit 1,25 Euro je m² auf 2,90 pro Quadratmeter und Jahr anheben. „Das ist ein sehr faires und angemessenes Angebot“, ist ÖVP-Bürgermeister Thomas Kittelmann überzeugt.

Nach 20 Jahren mit „sehr günstigen Mietzinsen“ stelle das eine „moderate Erhöhung“ dar. Kittelmann möchte diese Erhöhung auch für die Siedler auf der linken Seite der Steinbrunner Straße. Diese Grundstücke befinden sich im Eigentum von 19 Privaten, von denen die Gemeinde den Grund gepachtet und an die Siedler vermietet hat.

Die 19 Eigentümer haben das Angebot der Gemeinde bisher nicht akzeptiert. Es soll eine Vervierfachung vorsehen. Statt bisher rund 50 Cent blieben den Privaten 2 Euro netto je Quadratmeter.